Lucca in uscita, il Napoli può cederlo a metà prezzo: due ipotesi in Serie A, ma c'è un ostacolo

Lorenzo Lucca è destinato a lasciare il Napoli a gennaio: l'ingaggio rappresenta un ostacolo per la cessione, ma il Bologna ha già avviato i primi contatti.

L'avventura di Lorenzo Lucca al Napoli sembra ormai destinata ai titoli di coda. La permanenza dell'attaccante in estate non ha sortito gli effetti sperati e anche Massimiliano Allegri, inizialmente tra i sostenitori del centravanti, sembra essersi convinto della necessità di cambiare. Il club azzurro cercherà dunque una nuova sistemazione per il classe 2000, mettendo in conto una significativa perdita rispetto agli oltre 36 milioni di euro investiti tra prestito e riscatto. Oggi il Napoli difficilmente potrebbe ricavare più della metà di quella cifra.

Mercato Napoli, Bologna e Udinese le ipotesi per Lucca

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, tra le possibili destinazioni figura l'Udinese, società nella quale Lucca ha vissuto le sue migliori stagioni. L'ostacolo principale è rappresentato dall'ingaggio da circa 2 milioni di euro netti all'anno, difficilmente sostenibile per diverse realtà della Serie A. Una delle società che potrebbe permetterselo è il Bologna, che nelle scorse settimane ha già avviato i primi contatti. Prima di affondare il colpo, tuttavia, il club rossoblù dovrebbe liberare il posto attualmente occupato da Artem Dovbyk.