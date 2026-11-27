Varela esce allo scoperto: “Il Napoli mi vuole già a gennaio? Vi dico cosa so”

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Oggi alle 16:30 Calciomercato Napoli di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Gustavo Varela, attaccante del Monza finito nel mirino del Napoli, ha risposto alle indiscrezioni di mercato relative a un possibile trasferimento in azzurro.