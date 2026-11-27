Varela esce allo scoperto: “Il Napoli mi vuole già a gennaio? Vi dico cosa so”
Gustavo Varela, attaccante del Monza finito nel mirino del Napoli, ha risposto alle indiscrezioni di mercato relative a un possibile trasferimento in azzurro.
ra i profili seguiti dal direttore sportivo Giovanni Manna per rinforzare l'attacco del Napoli nella sessione invernale di calciomercato figura anche Gustavo Varela. L'attaccante del Monza, al pari di Sebastiano Esposito e Joshua Zirkzee, è uno dei nomi al vaglio della dirigenza partenopea per regalare nuove soluzioni offensive a Massimiliano Allegri. Lo stesso calciatore ha commentato le indiscrezioni sul proprio futuro.
Varela risponde alle voci di mercato sul NapoliIntervistato ai microfoni di Sky Sport, l'attaccante del Monza ha risposto così alle domande sul mercato. Il presidente dell'Inter ha parlato di te, ti cercano tanti grandi club. Ti senti pronto per una big? “Non è la prima volta che mi chiedono del mercato. Quello per cui devo essere pronto è il momento presente, e non solo nel calcio, ma nella vita. Se penso a quello che verrà, mi perdo quello che sto vivendo e non combino niente. Penso solo a dare il massimo per il Monza. Ho un contratto e non mi faccio distrarre da queste voci. Ogni mattina arrivo al campo e do tutto, e andrò avanti così fino alla fine del mio contratto”. Il Napoli, per esempio, vorrebbe prenderti già a gennaio... “L'unica cosa che posso dire è che al momento non è arrivato nulla. Anche perché le persone che lavorano con me cercano di farmi pensare solo alle cose positive. Non so nulla, quindi non posso rispondere”.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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