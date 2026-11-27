De Bruyne, il PSV insiste ma Allegri spera di trattenerlo: retroscena sull'offerta rifiutata da ADL

Il futuro di Kevin De Bruyne resta in bilico tra le difficoltà familiari, il corteggiamento del PSV Eindhoven e la volontà di Allegri di trattenerlo.

Non è ancora scritto il futuro di Kevin De Bruyne con la maglia del Napoli. Il fuoriclasse belga potrebbe lasciare anticipatamente il club partenopeo per questioni prevalentemente personali e familiari. Il centrocampista non avrebbe gradito gli attacchi social rivolti alla moglie, oltre all'eccessiva attenzione mediatica nei confronti della propria vita privata, argomento affrontato anche alla vigilia della sfida contro il Manchester City.

De Bruyne, De Laurentiis ha rifiutato un'offerta del PSV

Come riportato dall'edizione odierna de Il Roma, il PSV Eindhoven avrebbe già presentato un'importante offerta per assicurarsi il centrocampista belga a gennaio, incassando però il rifiuto di Aurelio De Laurentiis. Massimiliano Allegri, come emerso dalle dichiarazioni rilasciate dopo il pareggio all'Etihad Stadium, è fiducioso sulla permanenza del fuoriclasse almeno fino al termine della stagione. La speranza è che il legame con la squadra e l'affetto della tifoseria possano convincere De Bruyne a non interrompere a metà la sua avventura partenopea, rimandando eventualmente l'addio alla prossima estate.