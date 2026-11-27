Esposito-Napoli, ds Sassuolo: "Nessuna chiamata, a gennaio non faremo partire nessuno!"

Francesco Palmieri, direttore sportivo del Sassuolo, interviene sulle voci relative a Sebastiano Esposito e presenta la sfida di domenica contro il Napoli.

Il Sassuolo alza il muro per Sebastiano Esposito, uno dei principali obiettivi del Napoli per rinforzare l'attacco a gennaio. A due giorni dalla sfida del Mapei Stadium, il direttore sportivo neroverde Francesco Palmieri ha commentato le indiscrezioni di mercato: “Il fatto che una squadra come il Napoli osservi i nostri giocatori fa piacere e ci inorgoglisce. Noi abbiamo puntato su Sebastiano in estate per questo ed il fatto che il suo nome sia accostato al Napoli e che sia arrivato in Nazionale dà ancora più valore alla nostra scelta”. Poi sulla possibilità di una cessione a gennaio: “In questi giorni ho letto, forse anche troppo, di queste attenzioni ma non abbiamo ricevuto chiamate. Sappiamo di avere giocatori importanti come Sebastiano, ma la nostra proprietà è forte e ha un progetto importante in mente. Storicamente a metà stagione non abbiamo mai venduto i pezzi pregiati e anche in questo caso non faremo partire nessuno”.

Sassuolo-Napoli, Palmieri presenta la sfida del Mapei Stadium

Nell'intervista concessa a Tuttomercatoweb.com, il dirigente neroverde si è soffermato anche sulla prossima sfida di campionato: “Sappiamo che sarà una partita difficilissima, il Napoli è una squadra molto molto forte. Sappiamo anche di essere in un momento complicato e in una posizione di classifica non buona, ma le squadre vanno affrontate tutte e noi siamo pronti per questa sfida. Conosciamo il valore dell'avversario, ma noi vogliamo ricreare quelle belle cose che si sono viste nelle prime 6-7 partite di questo campionato. Dopo quelle c'è stato un momento di smarrimento, ma già nell'ultima sfida contro il Genoa ho visto segnali molto incoraggianti”.