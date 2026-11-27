Esposito-Napoli, c'è il placet di Allegri: perché è il profilo ideale per Max

Sebastiano Esposito sfiderà il Napoli con motivazioni particolari: l'attaccante del Sassuolo è tra gli obiettivi di mercato del direttore sportivo Giovanni Manna.

Quella di domenica al Mapei Stadium non sarà una partita come le altre per Sebastiano Esposito. L'attaccante del Sassuolo, finito nel mirino del Napoli in vista del mercato di gennaio, sta attraversando un momento complicato, al pari del resto della formazione neroverde. Finora il classe 2002 ha realizzato due gol in nove presenze in campionato, entrambi davanti al proprio pubblico e contro avversarie di prestigio come Juventus e Lazio.

Esposito-Napoli, perché l'attaccante piace tanto ad Allegri

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sulle caratteristiche che rendono Esposito particolarmente appetibile per la società partenopea: “Il suo modo di giocare sembra adattarsi perfettamente all'idea di gioco di Allegri e a ciò che cerca il ds Manna per rinforzare subito la squadra. Esposito è esterno di qualità nel tridente, ma può giocare anche da seconda punta, da trequartista o da falso 9. Un attaccante moderno che in Nazionale ha dimostrato di avere personalità e sfrontatezza”.