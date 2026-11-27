Calciomercato Napoli, tre indiziati per l'addio a gennaio: i nomi
Il futuro di Noa Lang continua a far discutere, nonostante l'assist decisivo contro il Torino e il gol realizzato in Champions League contro il Manchester City. A soffermarsi sull'atteggiamento dell'attaccante olandese è stato il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno, intervenuto nel corso della trasmissione “Giochiamo d'Anticipo”, in onda su Televomero: “Perdonarlo? Potrebbe starci anche l'indifferenza. Determinati comportamenti continuano a essere reiterati. I tifosi non possono essere trattati in questo modo: ti applaudono perché indossi quella maglia e bisogna avere rispetto. Evidentemente né i dirigenti né i compagni di squadra sono riusciti a riportarlo sulla retta via”.
Mercato Napoli, Modugno indica tre possibili partenti
Il giornalista si è poi soffermato sulle prospettive di mercato della società partenopea, esprimendo anche un giudizio su Alessio Cacciamani, talento del Torino seguito dalla dirigenza azzurra: “Ci sono tre indiziati a lasciare il Napoli a gennaio: Lang, Neres e Lucca. Cacciamani? È un grande prospetto, ma gli mancano ancora gol e assist. Può migliorare negli ultimi trenta metri per diventare maggiormente determinante”.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro