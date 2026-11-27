Calciomercato Napoli, tre indiziati per l'addio a gennaio: i nomi

Francesco Modugno critica l'atteggiamento di Noa Lang e fa il punto sulle possibili cessioni del Napoli nella prossima sessione di calciomercato.

Il futuro di Noa Lang continua a far discutere, nonostante l'assist decisivo contro il Torino e il gol realizzato in Champions League contro il Manchester City. A soffermarsi sull'atteggiamento dell'attaccante olandese è stato il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno, intervenuto nel corso della trasmissione “Giochiamo d'Anticipo”, in onda su Televomero: “Perdonarlo? Potrebbe starci anche l'indifferenza. Determinati comportamenti continuano a essere reiterati. I tifosi non possono essere trattati in questo modo: ti applaudono perché indossi quella maglia e bisogna avere rispetto. Evidentemente né i dirigenti né i compagni di squadra sono riusciti a riportarlo sulla retta via”.

Mercato Napoli, Modugno indica tre possibili partenti

Il giornalista si è poi soffermato sulle prospettive di mercato della società partenopea, esprimendo anche un giudizio su Alessio Cacciamani, talento del Torino seguito dalla dirigenza azzurra: “Ci sono tre indiziati a lasciare il Napoli a gennaio: Lang, Neres e Lucca. Cacciamani? È un grande prospetto, ma gli mancano ancora gol e assist. Può migliorare negli ultimi trenta metri per diventare maggiormente determinante”.