Rivoluzione in attacco? 3 in partenza e spuntano 2 sorprese come sostituti

"Lucca, Lang e Neres potrebbero andare via nella sessione invernale. L'ex Benfica in Brasile ha mercato e quindi è una situazione da tenere sotto controllo". Lo ha detto Niccolò Ceccarini a Tmw. Nel suo editoriale il direttore esperto di mercato fa il punto sulle mosse del ds Manna per gennaio.

"Per Lang all'orizzonte è spuntato di nuovo il Galatasaray. E così ecco che il Napoli sta valutando di prendere almeno un esterno. In Premier League esistono varie opzioni. Gittens è una di queste ma attenzione però anche ad altre soluzioni. Due nomi attenzionati sono Dorgu e Quenda. Entrambi hanno poco spazio e magari già ora potrebbero lasciare i rispettivi club magari anche a condizioni vantaggiose. Da capire ancora quale possa essere la destinazione di Lucca. La sua uscita sarà con ogni probabilità in prestito. II Napoli per sostituirlo aveva pensato in primis a Varela poi però la concorrenza che si è venuta a creare con gli interessamenti di Tottenham, Brighton e United ha reso tutto più difficile. E allora ecco che le attenzioni negli ultimi tempi si sono concentrate su Sebastiano Esposito, anche se il Sassuolo non ha alcuna intenzione di rinunciarci dopo averlo preso in estate dal Cagliari".