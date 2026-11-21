McTominay-Milan, Schira smentisce: "Agente a Milano ma per altri motivi"

Ultime calciomercato Napoli, novità sul futuro di McTominay e la voce sul Milan

Il Milan non lavora su McTominay. Lo chiarisce Nicolò Schira, che dopo le indiscrezioni delle ultime ore ha preso un paio di giorni per verificare la situazione e ridimensionare la notizia: lo scozzese non sarebbe un obiettivo dei rossoneri, che cercano altri profili.

Da dove nasce la voce

Come spiega Schira sul suo canale YouTube, il presupposto è che la scorsa settimana a Milano c'era il procuratore di McTominay, e da lì è partita la notizia. L'agente, però, non era a Napoli e non c'è stato alcun incontro con il Napoli: ha incontrato vari club per diverse situazioni, che non riguardano solo il centrocampista. Un chiarimento che toglie peso a un'indiscrezione nata da uno spostamento e non da una trattativa.

Il Milan guarda altrove

Il motivo per cui il Milan non lavora su McTominay, secondo il giornalista, è Rabiot: il club sta lavorando al rinnovo del francese, con una richiesta di 7 milioni a stagione e un'offerta da 6. A metà strada, ha spiegato, si può chiudere. Il Milan cerca dunque un difensore, un terzino e forse una punta, ma non un centrocampista. Per il Napoli la pista rossonera appare quindi ridimensionata, mentre resta aperto il tema del rinnovo del giocatore, in un mercato in cui ogni indiscrezione va verificata con attenzione prima di diventare un caso.