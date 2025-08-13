Si allontana un obiettivo? Infortunio per Miretti nell'amichevole con la Juve Next Gen

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:20
Calciomercato Napoli
di Antonio Noto

Infortunio in casa Juventus che potrebbe ripercuotersi anche sul mercato del Napoli. Nel corso del primo tempo dell’amichevole tra la Juventus e la Juve Next Gen, Fabio Miretti è stato costretto al cambio per un problema muscolare. Intorno al 38′ il centrocampista, tra gli obiettivi del Napoli per completare la rosa a disposizione di Antonio Conte, ha accusato un problema alla coscia destra.

Il classe 2003 si è accasciato al suolo a palla lontana ed è poi uscito dal campo, al suo posto è entrato Jonas Rouhi. Da capire ora i tempi di recupero e se questo problema farà decidere il club azzurro a virare su altri obiettivi.