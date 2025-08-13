Si allontana un obiettivo? Infortunio per Miretti nell'amichevole con la Juve Next Gen

Infortunio in casa Juventus che potrebbe ripercuotersi anche sul mercato del Napoli. Nel corso del primo tempo dell’amichevole tra la Juventus e la Juve Next Gen, Fabio Miretti è stato costretto al cambio per un problema muscolare. Intorno al 38′ il centrocampista, tra gli obiettivi del Napoli per completare la rosa a disposizione di Antonio Conte, ha accusato un problema alla coscia destra.

Il classe 2003 si è accasciato al suolo a palla lontana ed è poi uscito dal campo, al suo posto è entrato Jonas Rouhi. Da capire ora i tempi di recupero e se questo problema farà decidere il club azzurro a virare su altri obiettivi.