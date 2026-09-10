Napoli-Arsenal da record: subiti 26 tiri, mai così tanti in trasferta nella storia della Champions

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Il successo dell'Arsenal al Maradona va oltre il semplice punteggio e assume i contorni di un vero e proprio dominio statistico, ufficializzato direttamente dalla UEFA. Nel corso dei novanta minuti disputati a Fuorigrotta, la formazione guidata da Mikel Arteta ha concluso 26 volte verso la porta azzurra, facendo registrare il valore più alto mai documentato per una squadra fuori casa in una singola partita di Champions League. Per la difesa di Massimiliano Allegri si è trattato di una serata di sofferenza ininterrotta, nella quale la pressione dei londinesi ha evidenziato in modo spietato le attuali fragilità dell'impianto tattico partenopeo.

Tra primati storici e il blackout tattico del Napoli

La supremazia della compagine inglese si è manifestata con un'intensità impressionante fin dai primissimi minuti di gioco. Già durante la prima frazione di gara, infatti, i Gunners avevano effettuato ben tredici tiri verso lo specchio difeso da Alex Meret, fissando un ulteriore primato storico per il club londinese relativo al numero di conclusioni scagliate in un solo tempo in una gara esterna europea. Un dato impietoso che testimonia l'assoluta incapacità del Napoli di arginare il palleggio avversario e di spezzare l'assedio, lasciando in dote alla piazza azzurra numeri storicamente negativi su cui riflettere in vista dei prossimi impegni stagionali.