Arsenal, assedio incredibile: mai nessuna squadra in trasferta così forte in Champions

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Opta scrive sui social: "Dall'inizio della stagione 2021-22, i 3.81 punti xG da gioco aperto dell'Arsenal contro il Napoli ieri sera sono i più alti accumulati da una squadra in trasferta in una partita di UEFA Champions League". Il dato degli xG concessi sottolinea la sofferenza strutturale del Napoli di fronte alla manovra avvolgente della squadra di Arteta.

Tra le occasioni concesse a inizio gara e il forcing che ha portato alla rete decisiva di Martin Ødegaard, la retroguardia partenopea è stata costretta a un costante lavoro d'emergenza, salvata in più circostanze dagli interventi di Alex Meret prima dell'infortunio e dalla scarsa precisione degli attaccanti inglesi sotto porta.