Champions, Como da leggenda: 9-1 al Lens! Crolla il Liverpool: i risultati

hampions League spettacolare: Como da record, Napoli travolto dal Porto e Liverpool sconfitto.

Una serata di Champions League destinata a entrare nella storia, con una pioggia di gol e risultati clamorosi nella quarta giornata della League Phase. Sono 34 le reti segnate nelle partite serali, che si aggiungono alle 10 realizzate nei due incontri delle 18.45, per un totale di 44 gol. A prendersi la scena è soprattutto il Como di Cesc Fabregas, protagonista di un incredibile 9-1 sul campo del Lens, un successo dalle proporzioni straordinarie che conferma il momento magico della formazione lariana. Tutt'altro clima in casa Napoli, pesantemente sconfitto per 4-1 dal Porto di Francesco Farioli, in una serata da dimenticare per gli uomini di Massimiliano Allegri.

Champions League, tutti i risultati: Como travolgente, Napoli ko e Liverpool sconfitto

La serata europea regala emozioni anche sugli altri campi. Il Manchester City supera il Lipsia per 3-2 grazie alla rete decisiva di Haaland, mentre Arsenal e Borussia Dortmund conquistano due successi di misura rispettivamente contro Slavia Praga e Betis. Vittoria importante anche per il Bruges, trascinato da Tresoldi contro il PSV, mentre il Viking travolge il Sabah per 4-1. Colpi esterni per il Real Madrid, vittorioso 3-2 contro l'AEK, e per il Fenerbahce, che supera il Liverpool con lo stesso punteggio. Di seguito tutti i risultati e i marcatori delle partite.

Ecco tutti i risultati

Borussia Dortmund - Betis 2-1: 49' Fabio Silva (BD), 67' Ruibal (BS), 72' Karetsas (BD)

Porto - Napoli 4-1: 11' Bednarek (P), 43' McTominay (N), 71' Veiga (P), 80' Kiwior (P), 89' rig. Samu

Lens - Como 1-9: 7', 32' e 57' Douvikas, 40' Paz, 47' Da Cunha, 53' Kempf, 62' Liberali, 65' Aguilar, 69' Baturina, 92' Papaccioli

PSV - Bruges 1-2: 25' Tresoldi (B), 53' Sano (P), 65' Forbs (B)

Lipsia - Manchester City 2-3: 37' aut. Lukeba (M), 49' Baku (L), 58' Fernandez (M), 61' Nusa (L), 78' Haaland

Slavia Praga - Arsenal 1-2: 9' Madueke (A), 38' Gyokeres (A), 90' Nowak (S)

Viking - Sabah 4-1: 11' Mbina (S), 27' e 94' Botheim (V), 69' Tripic (V), 81' Falchener (V)

AEK - Real Madrid 2-3: 12' Koita (A), 32' Bellingham (R), 75' Pilo (A), 78' Mbappé (R), 92' Valverde

Fenerbahce - Liverpool 3-2: 25' Nyoni (L), 29' Greenwood, 69' Isak (L), 73' Brown (F), 79' Muriqi (F)