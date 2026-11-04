Porto-Napoli, salta il tradizionale pranzo Uefa: la precisazione del club azzurro
Non si svolgerà il tradizionale pranzo Uefa tra le dirigenze di Porto e Napoli, previsto in occasione della sfida di Champions League in programma questa sera allo stadio do Dragao. A renderlo noto è stata proprio la società azzurra, attraverso una comunicazione inviata agli organi di informazione. Alla base della cancellazione dell'appuntamento istituzionale ci sarebbe un impegno della dirigenza portoghese, che dovrà partecipare a un incontro con le autorità locali.
Porto-Napoli, salta il pranzo Uefa
Una concomitanza che ha reso impossibile organizzare il consueto pranzo tra i rappresentanti dei due club, appuntamento che tradizionalmente precede le gare delle competizioni europee.
Il Napoli ha inoltre voluto precisare un dettaglio relativo alle tempistiche della decisione: la comunicazione da parte del Porto era arrivata già due giorni fa. Non si tratta, dunque, di una cancellazione improvvisa o comunicata a poche ore dal fischio d'inizio della partita.
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