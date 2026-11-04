Ufficiale Lens-Como, le formazioni ufficiali: Fabregas esclude Baturina

Lens-Como, le formazioni ufficiali: Fabregas sceglie Caqueret e Douvikas, Baturina parte dalla panchina.

Il Como di Cesc Fabregas si prepara a una trasferta importante sul campo del Lens, nella quarta giornata della League Phase di Champions League. Una vittoria permetterebbe ai lariani di compiere un passo significativo verso la qualificazione ai playoff, ma l'avversario si presenta particolarmente insidioso. La formazione francese, guidata da Yannick Cahuzac, subentrato a Toppmoller a metà settembre, punta a sfruttare il fattore campo dello stadio Bollaert-Delelis. I padroni di casa sorprendono con il passaggio al 3-5-2, affidandosi alla coppia offensiva Ivanovic-Thorgan Hazard, mentre Thauvin viene arretrato sulla linea dei centrocampisti. Una scelta tattica che potrebbe modificare gli equilibri della sfida rispetto al consueto 3-4-2-1.

Lens-Como, le formazioni ufficiali: Caqueret titolare, Baturina escluso dalle scelte di Fabregas

Il Como risponde con il 4-2-3-1, confermando Butez tra i pali e ritrovando Valle dal primo minuto sulla fascia sinistra. Al centro della difesa spazio a Ramon e Kempf, con Couto sulla destra. In mediana agiranno Milla e Perrone, mentre sulla trequarti Fabregas sceglie Da Cunha, Nico Paz e Caqueret, lasciando inizialmente fuori Baturina. In attacco confermato Tasos Douvikas, riferimento offensivo dei lariani. Una formazione che punta sulla qualità nella costruzione del gioco e sulla capacità di sfruttare gli inserimenti alle spalle della difesa francese, con l'obiettivo di conquistare tre punti preziosi per il cammino europeo.

LENS (3-5-2): Risser; Antonio, Baidoo, Udol; Aguilar, Cuisance, Thauvin, Haidar, Skoras; Ivanovic, Hazard.

A disposizione: Gurtner; Gorgelin, Celik, Bulatovic, Sotoca, Titraoui, Todibo, Adbulhamid, Gradit, Kadile, Sagnan, Mesloub Soares. Allenatore: Yannick Cahuzac.

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Caqueret; Douvikas.

A disposizione: Ginelli, Sanchez, Dossena, Kaiki Bruno, Baturina, Ricci, Smolcic, Liberali, Grilli, Papaccioli. Allenatore: Cesc Fabregas.