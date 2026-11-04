Champions, Napoli 27° e fuori dai playoff! Como quarto! La classifica

Champions League, Como quarto e Napoli ventisettesimo: la classifica completa dopo gli ultimi risultati.

Champions League, classifica shock: Como quarto, Napoli sprofonda al 27° posto! Porto davanti agli azzurri

La Champions League regala una classifica sorprendente dopo gli ultimi risultati della League Phase. A guidare la graduatoria sono Paris Saint-Germain e Real Madrid, entrambe a quota 12 punti, seguite dall'Arsenal a 10. La grande sorpresa è rappresentata dal Como di Cesc Fabregas, che grazie allo straordinario 9-1 conquistato sul campo del Lens sale al quarto posto con 9 punti, davanti a colossi europei come Barcellona, Manchester City e Liverpool. Una posizione che, se confermata al termine della fase campionato, garantirebbe ai lariani l'accesso diretto agli ottavi di finale.

Champions League, Napoli fuori dalla zona playoff: azzurri 27esimi con appena tre punti

Situazione completamente diversa per il Napoli di Massimiliano Allegri, reduce dalla pesantissima sconfitta per 4-1 contro il Porto. Gli azzurri occupano il 27° posto con appena 3 punti, attualmente fuori dalle prime 24 posizioni che consentono di proseguire il cammino europeo. Davanti al Napoli figura anche il Porto, 26° con lo stesso punteggio. Tra le altre italiane, l'Inter è quindicesima con 6 punti, mentre la Roma occupa il ventesimo posto a quota 4. Una graduatoria che evidenzia il divario tra il rendimento del Como e quello della formazione partenopea, chiamata a una svolta nelle prossime giornate per evitare una prematura eliminazione.

Classifica Champions League

1. PSG 12 (+15)

2. Real Madrid 12 (+6)

3. Arsenal 10 (+5)

4. Como 9 (+13)

5. Barcellona 9 (+8)

6. Aston Villa 9 (+6)

7. Manchester City 9 (+5)

8. Liverpool 9 (+4)

9. Club Brugge 9 (+4)

10. Sporting 9 (+4)

11. Betis 9 (+2)

12. Dortmund 9 (+2)

13. Bayern 8 (+7)

14. Stoccarda 7 (+3)

15. Inter 6 (+2)

16. LASK 6 (+1)

17. Manchester Utd 6 (0)

18. Galatasaray 6 (-1)

19. Fenerbahce 5 (-5)

20. Roma 4 (+2)

21. Shakhtar 4 (0)

22. Viking 4 (-1)

23. Atl. Madrid 4 (-1)

24. PSV 4 (-1)

25. Bodo/Glimt 4 (-5)

26. Porto 3 (-1)

27. Napoli 3 (-5)

28. Villarreal 3 (-6)

29. AEK 3 (-6)

30. Lipsia 3 (-6)

31. Sabah 3 (-6)

32. Feyenoord 3 (-7)

33. Lens 3 (-12)

34. Slavia Praga 1 (-4)

35. Lilla 1 (-6)

36. Slovan Bratislava 0 (-16)