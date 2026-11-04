Champions, Napoli 27° e fuori dai playoff! Como quarto! La classifica
Champions League, classifica shock: Como quarto, Napoli sprofonda al 27° posto! Porto davanti agli azzurri
La Champions League regala una classifica sorprendente dopo gli ultimi risultati della League Phase. A guidare la graduatoria sono Paris Saint-Germain e Real Madrid, entrambe a quota 12 punti, seguite dall'Arsenal a 10. La grande sorpresa è rappresentata dal Como di Cesc Fabregas, che grazie allo straordinario 9-1 conquistato sul campo del Lens sale al quarto posto con 9 punti, davanti a colossi europei come Barcellona, Manchester City e Liverpool. Una posizione che, se confermata al termine della fase campionato, garantirebbe ai lariani l'accesso diretto agli ottavi di finale.
Champions League, Napoli fuori dalla zona playoff: azzurri 27esimi con appena tre punti
Situazione completamente diversa per il Napoli di Massimiliano Allegri, reduce dalla pesantissima sconfitta per 4-1 contro il Porto. Gli azzurri occupano il 27° posto con appena 3 punti, attualmente fuori dalle prime 24 posizioni che consentono di proseguire il cammino europeo. Davanti al Napoli figura anche il Porto, 26° con lo stesso punteggio. Tra le altre italiane, l'Inter è quindicesima con 6 punti, mentre la Roma occupa il ventesimo posto a quota 4. Una graduatoria che evidenzia il divario tra il rendimento del Como e quello della formazione partenopea, chiamata a una svolta nelle prossime giornate per evitare una prematura eliminazione.
Classifica Champions League
1. PSG 12 (+15)
2. Real Madrid 12 (+6)
3. Arsenal 10 (+5)
4. Como 9 (+13)
5. Barcellona 9 (+8)
6. Aston Villa 9 (+6)
7. Manchester City 9 (+5)
8. Liverpool 9 (+4)
9. Club Brugge 9 (+4)
10. Sporting 9 (+4)
11. Betis 9 (+2)
12. Dortmund 9 (+2)
13. Bayern 8 (+7)
14. Stoccarda 7 (+3)
15. Inter 6 (+2)
16. LASK 6 (+1)
17. Manchester Utd 6 (0)
18. Galatasaray 6 (-1)
19. Fenerbahce 5 (-5)
20. Roma 4 (+2)
21. Shakhtar 4 (0)
22. Viking 4 (-1)
23. Atl. Madrid 4 (-1)
24. PSV 4 (-1)
25. Bodo/Glimt 4 (-5)
26. Porto 3 (-1)
27. Napoli 3 (-5)
28. Villarreal 3 (-6)
29. AEK 3 (-6)
30. Lipsia 3 (-6)
31. Sabah 3 (-6)
32. Feyenoord 3 (-7)
33. Lens 3 (-12)
34. Slavia Praga 1 (-4)
35. Lilla 1 (-6)
36. Slovan Bratislava 0 (-16)
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Lazio
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro