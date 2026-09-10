Un alibi per Allegri: 2 ko nelle ultime 31 in Champions per l'Arsenal e difesa di ferro

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La prestazione dell'Arsenal al Maradona trova un'ulteriore conferma nella straordinaria continuità di risultati che la formazione di Mikel Arteta sta mostrando sul palcoscenico internazionale. La vittoria per 1-0 contro il Napoli consolida una striscia d'élite nelle fasi a gironi o a girone unico della UEFA Champions League: nei loro ultimi 31 impegni in questo segmento della competizione, i Gunners hanno incassato appena due sconfitte, mettendo a referto ben 25 vittorie e 4 pareggi.

Il muro difensivo dei Gunners in Europa

Oltre all'imponente produzione offensiva testimoniata dai dati sugli xG, l'Arsenal ha ribadito una solidità difensiva ai limiti dell'impenetrabilità. Mantenendo la porta inviolata anche a Fuorigrotta, la squadra londinese ha collezionato il quinto clean sheet nelle ultime sette uscite complessive in Champions League. Una tenuta di squadra impressionante che spiega le enormi difficoltà incontrate dai ragazzi di Massimiliano Allegri nell'imbastire una reazione e nel trovare varchi utili per impensierire la retroguardia britannica.