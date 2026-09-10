Dominio Arsenal, Arteta: "Peccato aver sprecato tanto, sarebbe finita diversamente..."

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Mikel Arteta, intervistato da TNT Sports, ha parlato di ciò che lo ha soddisfatto della prestazione dell'Arsenal: "Tre punti importanti. La prestazione probabilmente non rispecchia il risultato. Abbiamo creato molte occasioni contro un avversario difficile. Abbiamo avuto coraggio. È un peccato aver sprecato così tante grandi occasioni. Dobbiamo saperle concretizzare.

Cosa mi è piaciuto? Tutto. Il modo in cui abbiamo lottato, l'atteggiamento, il coraggio, il modo in cui ci siamo imposti in partita, la qualità che abbiamo mostrato in molti momenti per scardinare la loro difesa, cosa molto difficile da fare. È stato un peccato sprecare così tante grandi occasioni. In qualsiasi altro giorno, il risultato sarebbe stato diverso".