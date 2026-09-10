Arsenal da record al Maradona: mai un xG così alto con Arteta

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Il dato relativo agli Expected Goals registrato nello 0-1 tra Napoli e Arsenal rappresenta una nitida e inconfutabile fotografia statistica della schiacciante prestazione offensiva offerta dagli uomini di Mikel Arteta. La quota di 4,05 xG prodotta dalla formazione londinese sul prato del Maradona costituisce il picco massimo mai raggiunto dal club inglese in una singola partita di UEFA Champions League sotto la gestione del tecnico spagnolo. Un volume di gioco e una frequenza di occasioni nitide da rete che testimoniano una superiorità tattica e atletica andata ben oltre la singola marcatura risolutiva firmata nella ripresa dal capitano Martin Ødegaard.

Dominio londinese e sofferenza azzurra

La produzione offensiva dei vicecampioni d'Inghilterra ha trovato riscontro in un bilancio finale di ben 26 conclusioni totali verso la porta azzurra, valore che rappresenta un primato assoluto per l'Arsenal nella massima competizione continentale dalle rilevazioni statistiche introdotte nella stagione 2003-2004. A fare da altare a questo predominio è stata la costante sofferenza della retroguardia di Massimiliano Allegri, costretta a concedere un dato analogo al peggior bilancio difensivo casalingo del Napoli dal 2020 a oggi. Il contrasto diventa ancora più netto se confrontato con la sola produzione del reparto avanzato partenopeo, fermatosi a una quota minima di 0,22 xG frutto di appena cinque tentativi complessivi, a conferma di una serata d'esordio europea vissuta quasi interamente sulla difensiva.