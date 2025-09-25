Ranking UEFA, l'Italia corre per il 5° posto Champions: la classifica aggiornata
Riparte la corsa al quinto posto Champions. Questa la situazione dopo l'inizio dell'Europa League. Questa sera si completerà il quadro della prima giornata, con un'italiana impegnata, ossia il Bologna che giocherà a Birmingham contro l'Aston Villa. Questa la situazione al momento che vede una coppia inedita nelle prime due posizioni:
1. Danimarca (2 squadre in corsa su 4) 6.125 punti
2. Cipro (3 su 4) 5.750
- - -
3. Portogallo (4 su 5) 5.600
4. Inghilterra (9 su 9) 5.166
5. Belgio (3 su 5) 4.900
6. Polonia (4 su 4) 4.875
7. Germania (7 su 7) 4.714
8. Spagna (8 su 8) 4.625
9. Italia (7 su 7) 4.428
10. Azerbaigian (1 su 4) 4.375
Ecco quanto stanno contribuendo le nostre squadre al ranking
1. Inter 8.000
2. Juventus 7.000
3. Napoli 6.000
4. Atalanta 6.000
5. Fiorentina 2.000
6. Roma 2.000
7. Bologna 0
Punti totali: 31.000 - Media: 4.428
- - -
Questo è invece il ranking quinquennale per squadre aggiornato al termine del mercoledì di Champions. Le posizioni determineranno l'inserimento nelle fasce di sorteggio per la prossima edizione delle tre coppe europee
1. Real Madrid 125.500
2. Bayern Monaco 116.250
3. Inter 115.250
4. Manchester City 110.750
5. Liverpool 109.500
6. Paris Saint-Germain 102.500
7. Bayer Leverkusen 92.250
8. Borussia Dortmund 91.750
9. Barcellona 91.250
10. Benfica 83.750
11. Atletico Madrid 83.500
12. Roma 83.500
13. Arsenal 83.000
14. Chelsea 82.000
15. Eintracht Francoforte 80.000
16. Manchester United 76.500
17. Atalanta 71.000
18. Feyenoord 70.000
19. West Ham 69.000
20. Brugge 68.750
21. Milan 66.000
23. Fiorentina 64.500
28. Juventus 60.250
31. Lazio 59.000
33. Napoli 57.000
98. Bologna 17.074
Questo è il ranking quinquennale per nazioni, che determinerà il numero di squadre partecipanti alle coppe europee per l'edizione 2027/28
Quattro posti Champions 2027/28
1. Inghilterra 96.005
2. Italia 85.374
3. Spagna 79.578
4. Germania 75.831
5. Francia 68.248
Tre posti Champions 2027/28
6. Olanda 61.866
Due posti Champions 2027/28
7. Portogallo 58.266
8. Belgio 55.750
9. Turchia 43.600
10. Repubblica Ceca 40.500
11. Grecia 37.912
12. Norvegia 36.987
13. Danimarca 35.981
14. Polonia 35.875
15. Austria 31.850
