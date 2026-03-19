Conference, il tabellone completo: gli accoppiamenti dei quarti di finale
La Conference League entra nel vivo con i quarti di finale ormai definiti. Le partite d’andata si giocheranno il 9 aprile, i ritorni il 16, con questi accoppiamenti: Shakhtar-AZ Alkmaar, Crystal Palace-Fiorentina, Rayo Vallecano-AEK Atene e Mainz-Strasburgo. Le semifinali prenderanno forma così: la vincente di Shakhtar o AZ Alkmaar affronterà Crystal Palace o Fiorentina, mentre chi passerà tra Rayo Vallecano e AEK Atene se la vedrà con Mainz o Strasburgo.
Le sfide più attese e i precedenti
Su tutte spicca Crystal Palace-Fiorentina, definita da molti come una “finale anticipata” a causa del percorso deludente di entrambe nella League Phase. L’AZ Alkmaar parte favorita sullo Shakhtar, costretto a giocare in campo neutro le gare casalinghe, mentre per il Rayo Vallecano si tratta della seconda apparizione ai quarti di una competizione europea, dopo l’unico precedente in Coppa UEFA 25 anni fa contro l’Alavés. Interessante anche la sfida tra Mainz e Strasburgo, che promette equilibrio e spettacolo tra due squadre motivate a raggiungere le semifinali.
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