Allegri, la sua frase è già virale sui social: "Con la palla devi far gol e senza non prenderlo"

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Inter-Napoli, c'è un passaggio di Allegri nel post-partita che è già finito in pasto al mondo dei social.

I post-partita di Max Allegri da anni sono diventati appuntamento fisso sui social per alcune banalizzazioni delle varie fasi di gioco senza entrare nella vera spiegazione della gara. Non è stato da meno quello di San Siro in cui il tecnico del Napoli ha rispolverato una sua vecchia frase - già espressa alla Juve e l'anno scorso al Milan - intervenendo ai microfoni di DAZN: "Quando hai la palla devi fare gol e quando non hai la palla non devi prenderlo", il passaggio che ha generato ironia sul modo di ridurre le spiegazioni del tecnico del Napoli. Di seguito il passaggio specifico:

Un lato positivo?

"Le cose positive ci sono, però c'è un dato di fatto: abbiamo preso 5 gol in due partite. Non vuol dire che bisogna difendere dentro l'area e fare partite difensive, perché a volte vengo travisato dalle cose che dico, bisogna fare delle partite che quando hai la palla devi fare gol e quando non abbiamo la palla non dobbiamo prenderli. Se in mezz'ora prendiamo tre gol significa che potevamo fare molto meglio, così come domenica a Como. Comunque non sminuisce la nostra prestazione, è stata una bella partita, uno scontro diretto piacevole da vedere con anche gesti tecnici importanti. Va fatto un plauso anche agli arbitri che fischiano molto meno e lasciano correre e quindi si gioca. Ne va del calcio, la cosa più bella della partita di stasera".