Pistocchi punge Allegri: “4 vittorie nelle ultime 13 tra Milan e Napoli. Risultatismo al contrario?”

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Il bilancio delle ultime 13 gare di Massimiliano Allegri tra Milan e Napoli è negativo. Maurizio Pistocchi commenta il rendimento del tecnico.

Otto sconfitte nelle ultime 13 partite. È il bilancio che fotografa il rendimento recente di Massimiliano Allegri, considerando le ultime gare della sua esperienza al Milan e le prime 3 alla guida del Napoli. Un percorso caratterizzato da appena 4 vittorie e un pareggio, a fronte di 8 ko. Il trend negativo, dunque, non riguarda soltanto l’inizio della nuova avventura in azzurro, ma affonda le radici nel finale della precedente esperienza rossonera. Al Napoli, dopo il successo all’esordio contro il Genoa, sono infatti arrivate le sconfitte contro Como e Inter.

Pistocchi: “Risultatismo al rovescio?”

A sottolineare il dato è stato il giornalista Maurizio Pistocchi, che sui propri canali social ha commentato il rendimento recente dell’allenatore: “Nelle ultime 13 partite con Milan e Napoli Allegri ha ottenuto solo 4 vittorie con Torino, Verona e due volte Genoa, e 1 pareggio con Juventus. Risultatismo al rovescio?”. Una provocazione che mette in discussione proprio il rendimento di Allegri sul piano dei risultati, tradizionalmente considerati uno dei punti di forza delle sue squadre.