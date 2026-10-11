Mele incorona De Bruyne: "I campioni non lo sono per caso. Con lui il Napoli si esalta"

Silver Mele esalta De Bruyne dopo il Frosinone e promuove Neres, Lang e Badiashile, ma critica il poco coinvolgimento di Lucca.

Il successo contro il Frosinone rilancia il Napoli e conferma ancora una volta il peso dei suoi uomini di maggiore qualità. Sul suo profilo Facebook, il giornalista Silver Mele ha esaltato soprattutto Kevin De Bruyne, diventato il miglior realizzatore azzurro, soffermandosi anche sulle prove di Neres, Lang e Badiashile e sul poco coinvolgimento di Lucca. Di seguito le sue parole.

Mele esalta De Bruyne: “Attorno a lui il Napoli si esalta”

"Ragazzi, i campioni non lo sono mai per caso. Si doveva vincere e così è stato. Il Napoli è forte e competitivo. E alcune cose dovrebbero essere lapalissiane, chiare, ingiudicabili. Da stasera KDB è il miglior realizzatore azzurro. Attorno a lui il Napoli si esalta. Giochi al fianco di Lobotka o, preferibilmente da trequartista. Note sparse: Neres è un lusso. Lang mi è piaciuto, Badiashile anche. A Lucca ogni tanto farebbero bene a dargli qualche pallone. Troppo evidente che non si fidino. Male. Vittoria imprescindibile, d'oro. Ora testa alla Champions", le parole di Silver Mele.