Bargiggia critica Allegri: “Badiashile per Alisson: dopo il Milan, sta demolendo anche il Napoli!”

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Il Napoli spreca il doppio vantaggio contro l’Inter e cade 3-2. Nel mirino finiscono i cambi di Allegri, con l’ingresso di Badiashile per Alisson.

Il Napoli si fa rimontare dall’Inter e perde 3-2 dopo essere stato avanti di due gol. Gli azzurri arretrano progressivamente nella ripresa e, nel finale, Allegri sceglie di coprirsi passando al 5-4-1 con l’inserimento di un difensore in più. Una decisione che finisce sotto accusa, anche perché il gol decisivo arriva nel recupero. La sconfitta, la seconda consecutiva già alla terza giornata, pesa anche in vista dell’esordio in Champions League contro l’Arsenal.

Nel mirino i cambi di Allegri

A far discutere sono soprattutto le sostituzioni effettuate dal tecnico nel finale. Alisson lascia il posto a Badiashile, con il difensore francese che diventa poi protagonista negativo nelle azioni dei gol dell’Inter. Criticati anche l’ingresso di Gilmour al posto di Lobotka e quello di Lucca per Hojlund. Sui propri canali social, il giornalista Paolo Bargiggia ha commentato così le scelte di Allegri: “Badiashile per Alisson: dopo aver demolito il Milan, Allegri continua l’opera con il Napoli”.