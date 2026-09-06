Inter-Napoli, Capuano critica Sozza: “Si è perso un rigore per l’Inter e due gialli a Lautaro”

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Giovanni Capuano boccia la direzione di Sozza in Inter-Napoli e punta il dito su alcuni episodi controversi. Nel mirino anche il nuovo criterio arbitrale

Un possibile rigore non concesso, due ammonizioni mancate a Lautaro Martinez e una trattenuta non sanzionata nell’azione del primo gol dell’Inter. Sono questi gli episodi finiti sotto la lente di Giovanni Capuano dopo Inter-Napoli. Il giornalista di Radio 24 ha affidato a X la propria analisi della direzione di Sozza e della sua squadra, esprimendo un giudizio negativo sulla gestione della gara. Nel mirino, in particolare, il presunto fallo di mano di Lobotka e due situazioni che, secondo Capuano, avrebbero potuto portare al cartellino giallo per l’attaccante argentino.

Capuano critica il nuovo criterio arbitrale

La valutazione del giornalista va però oltre i singoli episodi e coinvolge anche il nuovo indirizzo arbitrale adottato in questo avvio di stagione. Capuano ha ribadito di non condividere l’impostazione scelta: “A me l’arbitraggio di Sozza e della sua squadra non è piaciuto. Si sono persi un rigore per fallo di mano (Lobotka), due gialli a Lautaro Martinez (sbracciata a metà campo ed esultanza sulle reti), mentre il primo nasce da una trattenuta lasciata correre. Non mi piace proprio il nuovo modello arbitrale, ma credo di averlo detto. Abituiamoci a questo criterio”.