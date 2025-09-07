Foto
Beukema si gode il Golfo di Napoli: gita in barca tra Procida e Ischia
Domenica di relax per gli azzurri di Antonio Conte non impegnati con le rispettive nazionali. Tra questi Sam Beukema, che ha approfittato della weekend di riposo per scoprire alcune delle bellezze del Golfo di Napoli.
Il difensore olandese, nuovo acquisto del club azzurro e potenziale titolare in vista di Fiorentina-Napoli dopo l’infortunio di Amir Rrahmani, ha trascorso la giornata in barca tra Procida e Ischia. La sua gita si è conclusa con una sosta a pranzo al ristorante "La Baia", dove ha potuto assaporare la cucina locale in un contesto suggestivo. Di seguito gli scatti pubblicati su Instagram dal centrale azzurro.
