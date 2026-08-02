Centenario, Min. Sport Abodi: "Napoli la mia prima passione, rimasta nel cuore!"

vedi letture

Con un post sul suo profilo X, il ministro dello sport Andrea Abodi ha voluto omaggiare così il Napoli nel giorno della festa dei suoi 100 anni: "Un secolo di storia e di racconti, di musica e teatro che si sono trasformati in stadio, di infinita passione e di qualche sofferenza, di lacrime di diverso sapore, da piccoli dolori a infinite gioie, del cuore e dell'amore del popolo, di maschere che tra sole, mare e Vesuvio hanno descritto un'espressività generosa e unica, piena di sentimenti, di giovani promesse e certezze assolute, indelebili come Diego Armando Maradona, nella Città e in tutto il mondo: tutto questo e molto altro è il Napoli.

La sua vita e quella dei milioni di tifosi che le danno sempre più vita. Napoli è stata la mia prima passione da bambino, poco più di sei anni, scoperta e seguita nell'infinito agosto che trascorrevo con i miei genitori ad Abbadia San Salvatore. È stata la squadra del capitano Juliano, di Zoff, Sivori, Altafini, Canè, Barison, Panzanato e tanti altri, una squadra e il suo “colore” che sono rimasti nel mio cuore. I migliori auguri per questo meraviglioso secolo di vita, che ha riempito le vite di tanti, tantissimi e tantissimi altri, attraversando generazioni, tempo e distanze!".