Video “Come Lobotka, niente mano”: la battuta di Chivu in allenamento

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A due giorni dalla vittoria in rimonta dell'Inter contro il Napoli, Cristian Chivu torna con ironia su uno degli episodi più discussi della sfida di San Siro. Questa mattina i nerazzurri hanno svolto ad Appiano Gentile la rifinitura prima della partenza per Madrid, dove domani affronteranno il Real nell'esordio in Champions League. Nel quarto d'ora di allenamento aperto ai media, durante un torello, un intervento con la mano ha provocato qualche commento tra i giocatori. Chivu ha chiuso scherzosamente la discussione: "Niente mano. Come Lobotka, non è mano!".

Chivu ironizza sull'episodio di Inter-Napoli

Il riferimento è al presunto tocco di mano di Stanislav Lobotka nell'area del Napoli durante la gara di sabato. I calciatori dell'Inter avevano protestato chiedendo un calcio di rigore, ma l'arbitro Sozza aveva lasciato proseguire e il VAR non era intervenuto. La battuta di Chivu dimostra che l'episodio è ancora ben presente ad Appiano Gentile, seppure ricordato dal tecnico con il sorriso prima dell'importante appuntamento europeo contro il Real Madrid.