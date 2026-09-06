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Alisson non ci sta: "Sono deluso, era una gara destinata per noi!"
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Il brasiliano commenta sui social la sconfitta del Napoli contro l'Inter nel match del Meazza. Tutta la delusione dell'esterno nel messaggio su Instagram
Alisson Santos non ci sta dopo la sconfitta di ieri contro l'Inter nel match del Meazza terminato 3-2. Il brasiliano, dopo una prova opaca, ha commentato la sconfitta sui social con un commento apparso sul proprio profilo instagram. Ecco il contenuto:
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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