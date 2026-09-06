Video

Jovanotti a Napoli: omaggio da brividi a Maradona davanti a 60mila persone

Jovanotti a Napoli: omaggio da brividi a Maradona davanti a 60mila persone
Oggi alle 18:15Dai social
di Daniele Rodia
Durante il concerto di Jovanotti all'ippodromo di Agnano, il cantante toscano ha omaggiato Maradona con la nota Live is life.

Un momento toccante ed emozionante quello vissuto all'Ippodromo di Agnano dove Lorenzo Cherubini, in arte "Jovanotti", ha omaggiato il più grande calciatore di sempre Diego Armando Maradona suonando con la sua band la nota "Live is Life" degli Opus

La folla all'interno dell'Ippodromo è impazzita e un unico coro di 60mila persone si è alzato per celebrare il più grande di sempre. Ecco il video: