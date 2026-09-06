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Jovanotti a Napoli: omaggio da brividi a Maradona davanti a 60mila persone
Durante il concerto di Jovanotti all'ippodromo di Agnano, il cantante toscano ha omaggiato Maradona con la nota Live is life.
Un momento toccante ed emozionante quello vissuto all'Ippodromo di Agnano dove Lorenzo Cherubini, in arte "Jovanotti", ha omaggiato il più grande calciatore di sempre Diego Armando Maradona suonando con la sua band la nota "Live is Life" degli Opus.
La folla all'interno dell'Ippodromo è impazzita e un unico coro di 60mila persone si è alzato per celebrare il più grande di sempre. Ecco il video:
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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