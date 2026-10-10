Napoli show ma c'è un bocciato, Giuliani: "Lucca deve andare altrove! E Allegri..."
Il successo del Napoli contro il Frosinone lascia sensazioni positive, ma anche qualche tema da approfondire in vista dei prossimi impegni. Sul suo profilo X, il giornalista Fulvio Giuliani ha sottolineato soprattutto le prestazioni di Kevin De Bruyne, Benoît Badiashile e Noa Lang, oltre al ritorno di Scott McTominay, soffermandosi però anche sulla gestione di Højlund e sul rendimento di Lucca. Di seguito le sue parole.
Giuliani sul Napoli: “De Bruyne di un’altra categoria, Badiashile mica male”
"Una bella serata azzurra, al netto di un rigore generoso (in questi casi inviterei sempre tutti a mettersi nei panni dei tifosi avversari…). Buone notizie: De Bruyne di un’altra categoria (qualche buontempone lo aveva dato per finito). Badiashile mica male. Il miglior Lang di Napoli. Il ritorno di McTominay. Brutte: Lucca deve andare altrove e Allegri deve inventarsi qualcosa per non schiantare Hojlund", le parole di Fulvio Giuliani.
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