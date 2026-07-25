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Milinkovic Savic scherza con Neres: "È tornato il mio taglio di capelli preferito"

Milinkovic Savic scherza con Neres: "È tornato il mio taglio di capelli preferito"
Oggi alle 11:40Dai social
di Daniele Rodia
In un video sui social del portiere serbo lo scherzo con David Neres e la sua acconciatura, con il portiere che lo stuzzica con le mani tra i capelli

Clima allegro e tanti sorrisi nel ritiro del Napoli a Dimaro. Lo conferma anche il video pubblicato sul profilo instagram di Milinkovic-Savic dove il portiere serbo scherza con David Neres e la sua acconciatura, mettendo le mani tra i capelli del brasiliano provocando diverse risate.

Il portiere ex Torino ha poi aggiunto: "È tornato il mio taglio di capelli preferito". Ecco il video: