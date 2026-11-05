Esplode la rabbia dei tifosi: #AllegriOut spopola sui social, chieste le dimissioni
La sconfitta per 4-1 contro il Porto all’Estadio do Dragao scatena la furia dei tifosi del Napoli, sempre più delusi dall’andamento della squadra di Massimiliano Allegri. Gli azzurri incassano un’altra pesante battuta d’arresto in un avvio di stagione estremamente complicato, cedendo nel finale dopo una partita già difficile. Sui social, in particolare su X, si moltiplicano i messaggi di protesta nei confronti dell’allenatore, ritenuto da numerosi sostenitori uno dei principali responsabili del momento negativo.
Napoli, tifosi scatenati sui social: torna l’hashtag #AllegriOut, classifica sempre più preoccupante
L’hashtag #AllegriOut viene rilanciato da tantissimi tifosi azzurri, che chiedono l’esonero del tecnico o addirittura un suo passo indietro attraverso le dimissioni. A esasperare ulteriormente il malcontento è soprattutto la situazione di classifica in campionato: dopo dieci giornate, il Napoli occupa l’ottavo posto con appena 14 punti, lontano dalle posizioni di vertice e dagli obiettivi stagionali. Il ko contro la Juventus rischia così di alimentare ulteriormente la contestazione nei confronti di Allegri, chiamato a trovare rapidamente una soluzione alla crisi.
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