Esonero Allegri, Sosa: “Era già chiaro: non hai futuro senza prestazioni, idee e identità!”

Roberto Pampa Sosa al Processo di Biscardi critica Allegri e chiede chiarezza a De Laurentiis dopo Napoli-Lazio.

L'ex attaccante del Napoli Roberto “Pampa” Sosa, intervenuto ai microfoni del "Processo di Biscardi", ha espresso forti perplessità sul futuro della squadra di Massimiliano Allegri. Secondo l'argentino, i risultati non possono essere l'unico parametro per valutare il rendimento degli azzurri, soprattutto in assenza di un'identità di gioco riconoscibile e di un percorso tecnico ben definito. “Come avevamo anticipato il lunedì scorso al Processo, senza fare delle prestazioni importanti, credo che questa squadra non abbia un futuro degno di quello che è il suo organico. C'è chi ancora pensa soltanto al risultato. Il risultato è sopravvalutato se non si ha un'idea, un'identità. Un percorso da seguire è importante”.

Pampa Sosa: “De Laurentiis chiarisca la situazione di Allegri, anche in caso di vittoria”

Sosa ha poi chiamato direttamente in causa il presidente Aurelio De Laurentiis, invitandolo a prendere posizione sul futuro dell'allenatore dopo la prossima sfida di campionato contro la Lazio. Per l'ex centravanti, infatti, anche un eventuale successo non dovrebbe cancellare le difficoltà emerse in questo avvio di stagione. “Credo che domenica, dopo la partita contro la Lazio, pur vincendo magari il Napoli, Aurelio De Laurentiis debba scendere in campo e chiarire la situazione di Max Allegri che in questo momento, secondo me, è insostenibile”.