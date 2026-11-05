Lucca-De Bruyne, il fratello della punta lo difende: "Fiero di te, mai sfidarci!"

Arriva sui social un messaggio del fratello di Lucca dopo il confronto acceso con De Bruyne

Tra i temi lasciati dalla sconfitta per 4-1 del Napoli sul campo del Porto, nella fase campionato di Champions League, c’è anche la poco edificante lite nel finale tra i compagni di squadra Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca. Un episodio che a distanza di ore continua a far parlare, soprattutto dopo l’intervento social di un familiare dell’attaccante azzurro.

Il messaggio del fratello su TikTok

A riportare il caso al centro dell’attenzione è stato Giovanni, il fratello minore di Lucca, che su TikTok ha ironizzato sull’accaduto. Il post si compone di due immagini: nella prima c’è una foto di Giovanni con la didascalia “Giovanni, da chi hai preso questo carattere di ma?”. La risposta sembra arrivare dalla seconda immagine, dove compare Lorenzo insieme a quello che sarebbe stato il suo sfogo rivolto a De Bruyne: “Cosa vuoi? Perché parli? Perché parli? Vai a f***o!”.

“Mai sfidare i fratelli Lucca”

Il messaggio si chiude con una riflessione che suona come un’investitura di orgoglio familiare. Nel testo scelto da Giovanni a corredo del post si legge infatti: “Fiero di essere tuo fratello. Mai sfidare i fratelli Lucca”. Una battuta che non smorza l’eco della vicenda, destinata ad alimentare il dibattito attorno a uno spogliatoio reduce da una serata amara.