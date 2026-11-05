Allegri out? Perillo: “Inevitabile se perde con la Lazio! Nulla giustifica squadra allo sbando”

Antonello Perillo su X critica il Napoli dopo il 4-1 col Porto e indica nella sfida con la Lazio un bivio per Allegri.

Il giornalista Antonello Perillo, attraverso un messaggio pubblicato sul proprio account X, ha commentato duramente la sconfitta per 4-1 del Napoli contro il Porto in Champions League. Nel mirino soprattutto la fragilità difensiva della squadra di Massimiliano Allegri, protagonista di numerosi errori di marcatura e concentrazione. Secondo Perillo, le tante assenze non possono rappresentare una giustificazione sufficiente per il rendimento degli azzurri, arrivati alla settima sconfitta stagionale. “Niente alibi, non ci sono giustificazioni che possano reggere di fronte ai tanti errori di marcatura e di concentrazione visti anche in questa occasione. Il Napoli è affondato tristemente anche contro il Porto. Molte assenze, è vero, ma l'ennesima sconfitta - la settima stagionale - è figlia di una squadra che sembra allo sbando. Da non credere, in particolare, la fragilità difensiva sulle palle inattive”.

Perillo: “Un nuovo ko con la Lazio porterebbe inevitabilmente all'esonero di Allegri”

Il giornalista ha poi rivolto l'attenzione alla prossima sfida di campionato contro la Lazio capolista, considerandola un appuntamento potenzialmente decisivo per il futuro della panchina azzurra. Perillo ritiene infatti che un'ulteriore sconfitta potrebbe determinare l'interruzione dell'esperienza di Allegri alla guida del Napoli. “L'ultima curva sarà quella che vedrà gli azzurri affrontare domenica la capolista Lazio. Un nuovo ko porterebbe inevitabilmente all'esonero di Allegri”.