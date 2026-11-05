Giovane: “Momento difficile, dobbiamo lavorare ancora di più! Tifosi, contiamo su di voi”

Giovane commenta su Instagram la sconfitta del Napoli contro il Porto e lancia un messaggio ai tifosi azzurri.

La pesante sconfitta per 4-1 contro il Porto in Champions League lascia il segno in casa Napoli. All'indomani della trasferta portoghese, l'attaccante brasiliano Giovane ha deciso di affidare ai social un messaggio rivolto alla squadra e ai tifosi azzurri. In un momento particolarmente delicato per la formazione allenata da Massimiliano Allegri, il calciatore ha invitato il gruppo a reagire alle difficoltà, sottolineando la necessità di continuare a lavorare senza perdere fiducia.

Giovane: “Contiamo sul vostro sostegno, tifosi, come avete sempre fatto!”

Attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, Giovane ha riconosciuto il periodo negativo attraversato dal Napoli, ribadendo l'importanza dell'impegno quotidiano e del sostegno dei tifosi per provare a invertire la rotta. Questo il suo messaggio: “Purtroppo stiamo attraversando un momento difficile, ma dobbiamo andare avanti a testa alta e lavorare ancora di più! Contiamo sul vostro sostegno, tifosi, come avete sempre fatto! Forza Napoli sempre!”. Un appello all'unità e alla reazione, arrivato dopo una delle serate più complicate della stagione europea degli azzurri.