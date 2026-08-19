Foto Favasuli dopo la firma: il primo scatto con la maglia del Centenario

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Favasuli firma con il Napoli fino al 2031: prevista anche un'opzione fino al 2034.

Arriva la prima foto di Costantino Favasuli dopo la firma sul contratto con il Napoli. Il nuovo terzino azzurro ha completato tutti gli ultimi passaggi necessari per iniziare la sua avventura con il club partenopeo e nell'immagine successiva alla sottoscrizione dell'accordo appare insieme al suo agente Mario Giuffredi e al direttore sportivo Giovanni Manna. Un altro tassello viene così aggiunto alla rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Favasuli-Napoli, contratto fino al 2031 e opzione per altre tre stagioni

Il Napoli ha deciso di puntare a lungo termine su Favasuli, legandolo al club con un contratto fino al 2031. Nell'accordo sarebbe inoltre prevista un'opzione per prolungare il rapporto fino al 2034, che potrebbe consentire alla società azzurra di trattenere il calciatore per altre tre stagioni. A riportarlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira.