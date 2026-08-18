Foto Disastro Lazio in Coppa Italia: Ryanair sbeffeggia Gattuso e posta documento di assunzione

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Il ko della Lazio all’esordio in Coppa Italia ha acceso le prime critiche nei confronti di Gattuso. Sui social è arrivato anche lo sfottò di Ryanair

Non è un mistero che la pagina ufficiale di Ryanair abbia scelto da tempo una comunicazione sui social ironica, pungente e particolarmente schietta. La compagnia aerea low cost si è spesso resa protagonista di commenti taglienti anche su vicende legate al mondo del calcio e, nelle ultime ore, nel mirino è finita la Lazio. L’eliminazione dalla Coppa Italia ha infatti alimentato le prime critiche nei confronti di Gennaro Gattuso, con il ko della formazione biancoceleste che non è passato inosservato neppure sui social.

Lo sfottò a Gattuso: "Penso ti serva questo"

A rincarare la dose ci ha pensato proprio Ryanair, che attraverso il proprio profilo ufficiale ha pubblicato uno sfottò rivolto direttamente all’allenatore calabrese. Il messaggio, breve e pungente, recita: "Gattuso, penso ti serva questo". La provocazione è stata accompagnata dall’immagine di un documento di impiego, con un chiaro riferimento ironico alla possibilità che il tecnico possa aver bisogno di un nuovo lavoro dopo il difficile esordio stagionale.