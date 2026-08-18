Disastro Lazio in Coppa Italia: Ryanair sbeffeggia Gattuso e posta documento di assunzione
Non è un mistero che la pagina ufficiale di Ryanair abbia scelto da tempo una comunicazione sui social ironica, pungente e particolarmente schietta. La compagnia aerea low cost si è spesso resa protagonista di commenti taglienti anche su vicende legate al mondo del calcio e, nelle ultime ore, nel mirino è finita la Lazio. L’eliminazione dalla Coppa Italia ha infatti alimentato le prime critiche nei confronti di Gennaro Gattuso, con il ko della formazione biancoceleste che non è passato inosservato neppure sui social.
Lo sfottò a Gattuso: "Penso ti serva questo"
A rincarare la dose ci ha pensato proprio Ryanair, che attraverso il proprio profilo ufficiale ha pubblicato uno sfottò rivolto direttamente all’allenatore calabrese. Il messaggio, breve e pungente, recita: "Gattuso, penso ti serva questo". La provocazione è stata accompagnata dall’immagine di un documento di impiego, con un chiaro riferimento ironico alla possibilità che il tecnico possa aver bisogno di un nuovo lavoro dopo il difficile esordio stagionale.
Gattuso, penso ti serva questo https://t.co/wVuTQ0qP4m pic.twitter.com/jNvbnjafU0— Ryanair Italia (@Ryanair_IT) August 17, 2026
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