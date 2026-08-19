Favasuli saluta Catanzaro: “Parte del mio cuore resterà qui. Ora nuovo capitolo, non vedo l'ora"

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Favasuli saluta Catanzaro con una lettera emozionante prima di iniziare l'avventura con il Napoli.

Dopo il commovente giro di campo e il saluto ricevuto dai tifosi nei giorni scorsi, Costantino Favasuli ha voluto dedicare un ultimo pensiero al Catanzaro prima di concentrarsi sulla nuova avventura con il Napoli. Il difensore, diventato ufficialmente un nuovo calciatore a disposizione di Massimiliano Allegri, ha affidato a Instagram una lunga lettera nella quale ha ripercorso le emozioni vissute in Calabria, dai playoff al rapporto costruito con squadra, società e tifoseria.

Favasuli, la lettera d'addio al Catanzaro: “Mi avete fatto sentire speciale”

Sul proprio profilo Instagram, Favasuli ha scritto: "Ciao Catanzaro, lasciare questa maglia dopo aver vissuto un’annata così intensa non è facile: i playoff, il vostro boato allo stadio, la spinta incredibile che ci avete dato fino all’ultimo secondo... sono ricordi scolpiti nella mia mente. Grazie per avermi fatto sentire uno di voi. Vedervi al campo tutti lì riuniti per salutarmi, mi ha fatto venire i brividi e battere il cuore a mille. L’affetto che mi avete dimostrato mi ha fatto commuovere, sono dei momenti che non dimenticherò mai. Mi avete fatto sentire speciale, compreso e amato fin dal primo giorno. Grazie per ogni coro, per ogni applauso e per l’affetto gigantesco che mi avete regalato in questi mesi. Grazie per il vostro affetto incondizionato, una parte del mio cuore rimarrà sempre legata a questa città e a questi colori. Grazie alla società, ai compagni di squadra al mister al suo staff che sono diventati una famiglia, e a tutti voi tifosi per avermi fatto sentire a casa fin dal primo momento. Vi auguro tutto il meglio che il calcio possa offrirvi, perché ve lo meritate. Ora inizia un nuovo capitolo della mia storia non vedo l’ora di cominciare…". Un ultimo messaggio carico di riconoscenza prima di voltare pagina e iniziare ufficialmente il nuovo capitolo della sua carriera con la maglia del Napoli.