Favasuli-Napoli, tempistiche confermate: contratto con opzione fino al 2034

Favasuli-Napoli, tempistiche confermate: contratto con opzione fino al 2034
Oggi alle 12:30Dai social
di Arturo Minervini

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, ha fornito su X gli ultimi aggiornamenti sull'arrivo di Costantino Favasuli al Napoli. Il calciatore sta svolgendo in queste ore le visite mediche a Villa Stuart, a Roma, prima della firma con il club azzurro.

Favasuli firmerà fino al 2031 col Napoli

Schira conferma dunque le tempistiche dell'operazione: "Tempistiche pienamente confermate! Sono in corso le visite mediche di Costantino Favasuli a Villa Stuart, a Roma. Nel pomeriggio firmerà il contratto con il Napoli: accordo fino al 2031 con opzione fino al 2034".