Foto FC 27, Hojlund fuori dalla top 10 del Napoli: la reazione del danese sui social

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Hojlund riceve 78 su FC 27 e resta fuori dalla top 10 del Napoli.

Rasmus Hojlund resta fuori dalla top 10 dei giocatori del Napoli più forti su FC 27. L'attaccante danese ha ricevuto una valutazione complessiva di 78, un dato che lo colloca alle spalle dei calciatori azzurri con gli overall più elevati. La sua scheda presenta inoltre 3 stelle nelle Mosse Abilità e 3 stelle per il Piede Debole, mentre i valori migliori riguardano soprattutto velocità, fisicità e tiro.

Hojlund non gradisce il 78 di FC 27 e reagisce su Instagram

Entrando nel dettaglio degli attributi, il centravanti del Napoli può contare su 85 di Velocità (PAC), 79 di Fisicità (PHY) e 77 di Tiro (SHO), caratteristiche che rappresentano i punti di forza della sua versione virtuale. Il 78 di overall, però, non sembra essere stato particolarmente apprezzato da Hojlund. Il danese ha infatti manifestato attraverso un post ironico pubblicato su Instagram il proprio disappunto per la valutazione ricevuta su FC 27, mostrando di aspettarsi un giudizio decisamente più alto.