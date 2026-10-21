Foto De Bruyne esulta anche sui social: il suo post dopo Napoli-Bodo

De Bruyne dopo il 4-3 al Bodo/Glimt: “Tre punti molto necessari”. Il belga brilla da play senza segnare

Tre punti pesantissimi per il Napoli, e De Bruyne li ha celebrati a modo suo. Dopo la vittoria per 4-3 contro il Bodo/Glimt nella terza giornata della League Phase di Champions League, il centrocampista belga ha affidato ai social il suo commento, scegliendo parole semplici ma significative: “Much-needed 3 points!”, ovvero “Tre punti molto necessari”. Un messaggio che racconta il sollievo di un gruppo e di un ambiente che avevano bisogno di una risposta dopo i giorni complicati seguiti alla batosta di Villarreal, e che segna il primo successo europeo di una stagione fin qui tormentata.

Una prestazione da play, senza il gol ma con grande qualità

Il campione belga non è andato a segno, ma si è reso protagonista di una prestazione di alto livello nel ruolo di play, quello che Allegri gli aveva chiesto di interpretare fin dall’intervallo di Villarreal. Davanti alla difesa De Bruyne ha mostrato visione di gioco e qualità nella costruzione, dando ragione alla scelta tattica del tecnico dopo giorni di polemiche sul rapporto tra i due. Ora il Napoli dovrà dare continuità al successo e alla ritrovata fiducia, a partire dal big match con la Roma di sabato alle 18 al Maradona, con una classifica europea che torna a farsi più interessante.