Longhi: "Inter-Napoli gara incredibile! Allegri poteva vincerla"

vedi letture

Bruno Longhi analizza Inter-Napoli 3-2: nerazzurri protagonisti di una grande rimonta, azzurri puniti dalle occasioni sprecate

Il giornalista Bruno Longhi, attraverso il proprio profilo X, ha commentato la rocambolesca vittoria dell’Inter sul Napoli per 3-2. Un successo in rimonta per i nerazzurri, sotto di due gol, mentre gli azzurri di Massimiliano Allegri pagano le occasioni sprecate in una gara ricca di spettacolo, errori e continui ribaltamenti

"Il ribaltone dell’Inter da 0-2 a 3-2 col Napoli, in una partita emozionantissima, al limite dell’incredibile, in cui c’è stato di tutto: spettacolo, gol, errori, omissioni, pali. La squadra di Chivu gongola per l’impresa, quella di Allegri piange sul latte delle occasioni sprecate. Nerazzurri superiori nella prima mezz’ora e nell’ultima, anche in virtù dei cambi, ma distratti in fase difensiva. Azzurri in spolvero nella parte centrale della partita in virtù delle ripartenze nel finale, favorite dallo sbilanciamento interista. L’Inter è squadra pazza, ma anche il Napoli lo è: ha perso una partita che avrebbe anche potuto vincere".