Giuliani: "I cambi e la preistorica barricata di Allegri hanno affossato il Napoli"

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Fulvio Giuliani critica il Napoli dopo il ko con l'Inter: troppe occasioni sprecate e nel mirino anche i cambi di Allegri

Il giornalista Fulvio Giuliani, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la sconfitta del Napoli contro l'Inter, sottolineando le tante occasioni sprecate dagli azzurri e criticando le scelte di Massimiliano Allegri. In particolare, nel mirino finiscono i cambi e il passaggio alla difesa a cinque nel finale di gara

"Partita bellissima e buttata via da un Napoli incredibilmente sprecone. E colpevole. Perché ha sbagliato l’impossibile davanti e sotto porta. Questa squadra deve giocare a pallone, altrimenti è notte fonda. Ha qualità e personalità, mortificarle non porta da nessuna parte. Questa volta i cambi (e la preistorica barricata a 5 di Allegri) hanno affossato la squadra".