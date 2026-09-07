Giuliani: "I cambi e la preistorica barricata di Allegri hanno affossato il Napoli"
Fulvio Giuliani critica il Napoli dopo il ko con l'Inter: troppe occasioni sprecate e nel mirino anche i cambi di Allegri
Il giornalista Fulvio Giuliani, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la sconfitta del Napoli contro l'Inter, sottolineando le tante occasioni sprecate dagli azzurri e criticando le scelte di Massimiliano Allegri. In particolare, nel mirino finiscono i cambi e il passaggio alla difesa a cinque nel finale di gara
"Partita bellissima e buttata via da un Napoli incredibilmente sprecone. E colpevole. Perché ha sbagliato l’impossibile davanti e sotto porta. Questa squadra deve giocare a pallone, altrimenti è notte fonda. Ha qualità e personalità, mortificarle non porta da nessuna parte. Questa volta i cambi (e la preistorica barricata a 5 di Allegri) hanno affossato la squadra".
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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