Capuano esalta Allegri e Chivu: "Volevano vincerla entrambi, show livello Champions!"

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Giovanni Capuano esalta lo spettacolo di Inter-Napoli e le scelte di Chivu e Allegri: una sfida di rara intensità e da livello Champions League

Il giornalista Giovanni Capuano, con un tweet sul suo profilo X, ha commentato il big match Inter-Napoli, esaltando l'intensità e la qualità di una sfida che ha regalato emozioni fino all'ultimo. Capuano ha sottolineato anche l'atteggiamento di Cristian Chivu e Massimiliano Allegri, entrambi intenzionati a vincere la partita, paragonando lo spettacolo offerto a quello di una gara di Champions League: "Inter-Napoli è stata una partita di rara intensità e bellezza. Gli ultimi dieci minuti sono somigliati a un match di pugilato a guardia bassa. Chivu e Allegri hanno giocato per vincerla. È stato uno show livello Champions League... Chapeau".

Il giudizio di Capuano sull'arbitro di Inter-Napoli

“A me l’arbitraggio di Sozza e della sua squadra non è piaciuto. Si sono persi un rigore per fallo di mano (Lobotka), due gialli a Lautaro Martinez (sbracciata a metà campo ed esultanza sulle reti), mentre il primo nasce da una trattenuta lasciata correre. Non mi piace proprio il nuovo modello arbitrale, ma credo di averlo detto. Abituiamoci a questo criterio”.