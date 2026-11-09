Non solo il gesto in Napoli-Lazio, c'è un altro motivo dietro ai fischi per Lang: la ricostruzione
Una partita tra contestazione e riscatto per Noa Lang, protagonista di una giornata decisamente particolare durante Napoli-Lazio. L'esterno olandese è finito nel mirino dei tifosi azzurri, che non hanno dimenticato il mancato saluto alla squadra dopo la pesante sconfitta di Porto. Dagli spalti sono arrivati fischi e persino inviti ad andare via da Napoli, ma il calciatore ha risposto con quella che è stata la sua migliore prestazione stagionale.
Lang, dalla contestazione all'assist per il pareggio del Napoli
L'episodio più significativo è arrivato quando Lang ha portato una mano all'orecchio, gesto che ha accompagnato la contestazione del pubblico del Maradona. Nonostante il clima complicato, l'olandese è riuscito a incidere sulla partita, firmando il cross decisivo per il gol dell'1-1. Una prestazione importante sul piano individuale, che potrebbe rappresentare un punto di ripartenza per il giocatore, chiamato a riconquistare la fiducia dei tifosi dopo le tensioni delle ultime settimane.
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