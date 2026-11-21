Simeone sui social: "Tornare a Napoli sempre speciale. Ma vogliamo vincere!"

Napoli-Torino, Simeone sui social: "Tornare a Napoli sarà sempre speciale". L'attaccante granata carica la squadra

Giovanni Simeone si prepara a ritrovare il Napoli. L'attaccante del Torino, già in azzurro in passato, ha affidato ai social un messaggio alla vigilia della sfida di questa sera al Maradona. Parole semplici, che uniscono il legame con la città e la voglia di fare risultato con la sua squadra.

"Tornare a Napoli sarà sempre speciale"

Come ha scritto sul suo profilo Instagram, Simeone ha scelto di partire dall'emozione del ritorno: "Tornare a Napoli sarà sempre speciale". Una frase breve, che racconta il rapporto con una piazza vissuta da protagonista e che resta nel cuore del giocatore anche ora che veste una maglia diversa. Il messaggio non contiene polemiche né riferimenti al presente del Napoli, e punta tutto su un sentimento di affetto.

"Daremo tutto per portare a casa i tre punti"

Subito dopo, però, il tono cambia e guarda al campo: "Oggi ci aspetta una grande sfida e daremo tutto per portare a casa i tre punti. Forza Toro!". Simeone sottolinea dunque l'impegno della squadra granata, pronta a giocarsi la partita fino in fondo davanti a un Napoli che cerca risposte dopo settimane complicate. Per lui sarà una serata speciale, con l'emozione del ritorno da gestire e l'obiettivo di aiutare il Torino a conquistare punti pesanti al Maradona.