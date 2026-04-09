Ufficiale Europa League, le formazioni ufficiali di Bologna-Aston Villa: le scelte di Emery e Italiano

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Il Bologna si prepara a scendere in campo per l’andata dei quarti di finale di Europa League contro l’Aston Villa

Il Bologna si prepara a scendere in campo per l’andata dei quarti di finale di Europa League contro l’Aston Villa. Vincenzo Italiano conferma il suo 4-3-3 e lascia ancora una volta fuori Orsolini, come accaduto spesso negli ultimi tempi. Davanti a Ravaglia, Heggem vince il ballottaggio con Casale e affiancherà Lucumi, completando il reparto difensivo insieme a Joao Mario e Miranda. A centrocampo, Ferguson, Freuler e Pobega formano la cerniera del reparto, con l’ex Milan che ha la meglio su Moro. In attacco, il tridente sarà composto da Bernardeschi, Castro e Rowe, con Cambiaghi destinato alla panchina. Emery risponde con una formazione di grande livello, permettendosi addirittura di lasciare in panchina giocatori come Lindelof, Elliott, Abraham, Douglas Luiz, Maatsen e Bailey. Nell’undici titolare figurano invece McGinn, Rogers e Watkins, pronti a guidare l’attacco degli inglesi. Di seguito, le scelte ufficiali dei due tecnici:

Bologna (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. A disposizione: Pessina, Franceschelli, Moro, Orsolini, Casale, Zortea, Odgaard, Sohm, Cambiaghi, Castaldo. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Aston Villa (4-4-2): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne, McGinn, Onana, Tielemans, Buendia; Rogers, Watkins. A disposizione: Bizot, Wright, Lindelof, Mings, Elliott, Andres Garcia, Abraham, Douglas Luiz, Maatsen, Bogarde, Bailey. Allenatore: Unay Emery.