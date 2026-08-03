Ufficiale Europa League, sorteggiati i playoff: il Besiktas di Italiano va in Repubblica Ceca

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Ufficiali gli accoppiamenti degli spareggi di Europa League 2026/27: ecco tutte le sfide che mettono in palio l'accesso alla fase campionato.

La UEFA ha effettuato il sorteggio degli spareggi di Europa League 2026/27, ultimo turno prima dell'accesso alla fase campionato. Le 24 squadre coinvolte, suddivise tra teste di serie e non teste di serie, hanno così conosciuto il proprio possibile avversario. Diversi accoppiamenti restano ancora in attesa di essere completati, con numerose formazioni impegnate nel turno precedente di qualificazione.

Benfica, Rangers e Besiktas: ecco le sfide principali

Tra gli incroci più attesi spiccano quelli che potrebbero coinvolgere Benfica, Rangers, PAOK e Besiktas. I portoghesi sfideranno la vincente tra AGF Aarhus e Sabah, mentre i Rangers, se supereranno il turno precedente, affronteranno una tra Larne e Iberia 1999 Tbilisi. Il PAOK attende una tra Levski Sofia e Kairat Almaty, mentre la squadra allenata da Vincenzo Italiano, in caso di qualificazione, troverà sulla propria strada la vincente della sfida tra Dinamo Zagabria e Kauno Žalgiris. Completano il quadro, tra le altre, gli accoppiamenti che coinvolgono Trabzonspor, Viktoria Plzen, Saint-Trond e OFI Creta.

Quando si giocano gli spareggi

Le gare d'andata degli spareggi sono in programma il 20 agosto, mentre i match di ritorno si disputeranno il 27 agosto. La UEFA comunicherà successivamente il calendario completo con date e orari ufficiali di tutte le partite che assegneranno gli ultimi posti disponibili nella fase campionato della competizione.

Trabzonspor A.Ş. (TUR) - Ferencvárosi TC (HUN) / Górnik Zabrze (POL)

KuPS Kuopio (FIN) / Universitatea Craiova (ROU) - FC Ararat-Armenia (ARM) / NK Celje (SVN)

K. Sint-Truidense VV (BEL) - Lincoln Red Imps FC (GIB) / Omonia FC (CYP)

Hapoel Beer-Sheva FC (ISR) / FK Crvena Zvezda (SRB) - FC Viktoria Plzeň (CZE)

Shamrock Rovers FC (IRL) / KF Egnatia (ALB) - Lillestrøm SK (NOR)

Jagiellonia Białystok (POL) / Rangers FC (SCO) - Larne FC (NIR) / FC Iberia 1999 Tbilisi (GEO)

Mjällby AIF (SWE) / ŠK Slovan Bratislava (SVK) - Pafos FC (CYP) / FC Salzburg (AUT)

PFC Levski Sofia (BUL) / FC Kairat Almaty (KAZ) - PAOK FC (GRE) / RSC Anderlecht (BEL)

KKS Lech Poznań (POL) / KÍ Klaksvík (FRO) - FC Thun (SUI) / Víkingur Reykjavík (ISL)

FC Hradec Králové (CZE) / Beşiktaş JK (TUR) - GNK Dinamo (CRO) / FK Kauno Žalgiris (LTU)

SL Benfica (POR) / Heart of Midlothian FC (SCO) - AGF Aarhus (DEN) / Sabah FC (AZE)

OFI Crete FC (GRE) - Maccabi Tel-Aviv FC (ISR) / PFC CSKA Sofia (BUL)